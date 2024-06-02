Коламбус із Чеберком розгромно програв Пачуці у фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

Коламбус Крю зазнав поразки від мексиканської Пачуки в фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Український захисник Коламбуса Євген Чеберко вийшов у стартовому складі і був замінений на 68-й хвилині.

Ліга чемпіонів КОНКАКАФ

Фінал, 2 червня

Пачука — Коламбус Крю 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Рондон, 2:0 - 32 Родрігес, 3:0 - 67 Рондон

Пачука класифікувалася на Клубний чемпіонат світу, який відбудеться влітку 2025 року в США.