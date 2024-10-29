Кохана Вінісіуса підтримала футболіста у соцмережах після конфузу із Золотим м'ячем
Кохана вінгера Реала Вінісіуса Жуніора не стала мовчати після церемонії нагородження Золотого м'яча.
Ясмін Ромдхан зробила два дописи у соціальних мережах. У першому вона навела цитату Кріштіану Роналду про те, що нагорода втратила свою довіру, а потім залишила послання для самого Вінісіуса.
"Ти найкращий гравець у світі і у тебе велике серце. Ти тільки починаєш, поїхали", – йдеться у заяві дівчини.
Зазначимо, що Ясмін та Жуніор разом із 2024 року. Стосунки моделі та футболіста почалися весною, після чого дівчина почала публічно відвідувати матчі Реала.
Нагадаємо, володарем Золотого м'яча-2024 став хавбек Манчестер Сіті Родрі.