Кохана Вінісіуса підтримала футболіста у соцмережах після конфузу із Золотим м'ячем

Кохана вінгера Реала Вінісіуса Жуніора не стала мовчати після церемонії нагородження Золотого м'яча.

Ясмін Ромдхан зробила два дописи у соціальних мережах. У першому вона навела цитату Кріштіану Роналду про те, що нагорода втратила свою довіру, а потім залишила послання для самого Вінісіуса.

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"Ти найкращий гравець у світі і у тебе велике серце. Ти тільки починаєш, поїхали" , – йдеться у заяві дівчини.

Зазначимо, що Ясмін та Жуніор разом із 2024 року. Стосунки моделі та футболіста почалися весною, після чого дівчина почала публічно відвідувати матчі Реала.

Нагадаємо, володарем Золотого м'яча-2024 став хавбек Манчестер Сіті Родрі.