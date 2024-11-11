Соковиті стегенця: дружина футболіста збірної України показала пікантні кадри з тренування

Дружина вінгера Шахтаря та збірної України Олександра Зубкова продовжує радувати своїх палких фанатів пікантними знімками.

Цього разу Ганна у соцмережах показала свіжі фоті із занять у тренажерному залі, з гумором прокоментувавши один із кадрів.

"Соковиті стегенця", – написала українська модель.

Зазначимо, що після нещодавнього скандалу зі зрадою Зубкова, його дружина стала доволі популярною у соцмережах. Жінка не проти того, щоб прихильники надсилали їй квіти та подарунки.

Що стосується самої пари, то поки невідомо, чи відновилися стосунки у Ганни та Олександра. Кохана футболіста інколи виставляє світлини з ним або ж його матчами у Лізі чемпіонів.

Цього сезону на рахунку 28-річного гравця "гірників" 4 голи та 1 асист у 9 матчах чемпіонату України.