Неправильно вели гру: Кобін – про поразку від Олександрії

Головний тренер Інгульця Василь Кобін пояснив поразку від Олександрії (0:1) у 26 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Олександрія перемогла заслужено. Щодо гри – перший тайм у нашому виконанні був досить цікавий, досить непоганий. Були створені нагоди для забитих голів. Не реалізували, не забили, не вдалося.

Другий тайм у нашої команди був слабенький. Ми десь неправильно вели саму гру, не розуміли те, що відбувається на полі і не могли з цього вийти. Але це нормальний процес, тому що у нас команда досить молода, і не завжди хлопці приймають правильні рішення", – сказав Кобін.