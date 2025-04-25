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Неправильно вели гру: Кобін – про поразку від Олександрії

Олександр Булава — 25 квітня 2025, 22:59
Неправильно вели гру: Кобін – про поразку від Олександрії
Василь Кобін
ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Василь Кобін пояснив поразку від Олександрії (0:1) у 26 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Олександрія перемогла заслужено. Щодо гри – перший тайм у нашому виконанні був досить цікавий, досить непоганий. Були створені нагоди для забитих голів. Не реалізували, не забили, не вдалося.

Другий тайм у нашої команди був слабенький. Ми десь неправильно вели саму гру, не розуміли те, що відбувається на полі і не могли з цього вийти. Але це нормальний процес, тому що у нас команда досить молода, і не завжди хлопці приймають правильні рішення", – сказав Кобін.

Інгулець з 17 очками в активі перебуває на останній сходинці в турнірній таблиці чемпіонату. Водночас перемога Олександрії гарантувала медалі чемпіонату.

Інгулець Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін

Інгулець

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