Все вирішила одна помилка: Кобін назвав головну причину поразки від Динамо в Кубку України

Головний тренер Інгульця Василь Кобін назвав причину поразки від Динамо (0:2) у чвертьфіналі Кубку України.

Про це 40-річний фахівець розповів в етері Football Hub.

Ключовим моментом стала 50-та хвилина поєдинку. Захисник гостей, вибиваючи м'яч, влучив у гравця своєї команди, після чого шкіряний опинився у Герреро, який відкрив рахунок у зустрічі. Цей технічний брак позначився на підсумковому результаті.

"Перший пропущений гол – результат прикрої помилки. Вона не стосувалася якихось тактичних моментів, йдеться виключно про технічне виконання. На превеликий жаль, ми її допустили, і Динамо цим скористалося. Наша команда в якийсь момент втратила концентрацію, розгубилась і тільки наприкінці гри прийшла до тями", – сказав Кобін.

Зазначимо, що Інгулець провів перший офіційний матч у 2026 році, адже відновлення чемпіонату Першої ліги заплановане на 21 березня. Натомість Динамо встигло зіграти два поєдинки в УПЛ, здобувши перемоги над Рухом (1:0) та Епіцентром (4:0).

У середу відбудеться другий чвертьфінал Кубку України, в якому зустрінуться ЛНЗ та Буковина. Пряма трансляція матчу буде доступна на "Чемпіоні".