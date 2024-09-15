Дехто почав шукати іншу команду: Кобін – про проблеми Інгульця після скандалу з УПЛ

Головний тренер Інгульця Василь Кобін вважає, що ситуація зі скандалом навколо клубу негативно вплинула не деяких гравців.

Про це тренер розповів на пресконференції після матчу з Чорноморцем (0:1).

"Важко говорити мені за всю команду. Я намагався все зробити для того, щоб команда про це не думала. Зробив зібрання та доніс команді, що нам прийдеться грати тільки виїзні матчі.

Хтось відреагував нормально, а з кимось потрібно було провести індивідуальну розмову, тому що ситуація складна – деякі гравці вже почали шукати собі інші команди.

Коли гравець вже почав спілкування з іншою командою, то повернути його в сім’ю вже не так легко, тому що гравець вже починає шукати собі інше місце працевлаштування", – сказав Кобін.