Дехто почав шукати іншу команду: Кобін – про проблеми Інгульця після скандалу з УПЛ
Головний тренер Інгульця Василь Кобін вважає, що ситуація зі скандалом навколо клубу негативно вплинула не деяких гравців.
Про це тренер розповів на пресконференції після матчу з Чорноморцем (0:1).
"Важко говорити мені за всю команду. Я намагався все зробити для того, щоб команда про це не думала. Зробив зібрання та доніс команді, що нам прийдеться грати тільки виїзні матчі.
Хтось відреагував нормально, а з кимось потрібно було провести індивідуальну розмову, тому що ситуація складна – деякі гравці вже почали шукати собі інші команди.
Коли гравець вже почав спілкування з іншою командою, то повернути його в сім’ю вже не так легко, тому що гравець вже починає шукати собі інше місце працевлаштування", – сказав Кобін.
Нагадаємо, нещодавно президент клубу Олександр Поворознюк пригрозив УПЛ знятися з чемпіонату України, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні. Однак згодом прийняв пропозицію ліги та погодився грати поєдинки на виїзді або на резервному стадіоні у Кривому Розі до зими.