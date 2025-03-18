Це була бомба, яка нам не потрібна: гравець збірної Бельгії – про демарш Кастельса

Хавбек збірної Бельгії Юрі Тілеманс відреагував на рішення голкіпера Куна Кастельса залишити національну команду через повернення Тібо Куртуа. Гравець Астон Вілли здивувався такому рішення.

Про це футболіст сказав під час прессконференції напередодні матчів зі збірною України. Його слова наводить Hln.be.

"Те, що сказав Коен – це ще одна бомба, яка нам не потрібна. Він сказав те, що думав, що повинен був сказати. Але тепер Тібо зміг висловити свою точку зору команді. Я вважаю, що важливо, щоб він усвідомив, що деякі речі не були добре сприйняті в нашій збірній, але він дав зрозуміти, що мав на увазі", – заявив Тілеманс.

Голкіпер Реала був на цій прессконференції. Він з розумінням відноситься до рішення Кастельса піти з національної команди, але не бачить у цьому своєї вини.

Нагадаємо, на початку березня 32-річний Кастельс оголосив про відхід зі збірної через виклик Куртуа. З 2015 до 2024 року Кун виступав за Вольфсбург, а влітку минулого року посилив Аль-Кадісію (Саудівська Аравія). За "червоних дияволів" воротар провів 20 поєдинків.

Збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров напередодні оголосив список гравців, які готуватимуться до поєдинку проти бельгійців.