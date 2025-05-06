Тренер Фулгема може очолити Тоттенгем за однієї умови

Головний тренер Фулгема Марку Сілва буде готовий прийняти пропозицію від Тоттенгема лише за однієї умови.

Про це повідомляє Football Insider.

За їхньою інформацією, 47-річний португальський фахівець погодиться на перехід у Тоттенгем лише у тому випадку, якщо не зможе пробитися до Ліги конференцій на наступний сезон зі своєю нинішньою командою. Наявність клаусули в контракті Сілви може спростити перехід трненера з одного лондонського клубу в інший.

Наразі Фулгем посідає 11 місце в турнірній таблиці АПЛ. Від восьмої позиції, яка може дати путівку в єврокубки на наступний сезон, "котеджери" відстають усього на два бали.

Сілва очолює Фулгем із 2021 року. Раніше повідомлялося про те, що, окрім нього, Тоттенгем розглядає на заміну Анге Постекоглу кандидатуру Томаса Франка з Бентфорда.