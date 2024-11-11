Зірка Ліверпуля пропустить 1-2 тижні через травму

Правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд пропустить від одного до двох тижнів через травму.

Про це повідомляє Пол Джойс.

За його інформацією, у 26-річного англійця пошкодження задньої поверхні стегна, яке він отримав у суботу, 9 листопада у матчі 11 туру АПЛ проти Астон Вілли (2:0). У тому поєдинку Александер-Арнольд покинув поле на 25-й хвилині, замість нього вийшов Коннор Бредлі.

З високою часткою імовірності, захисник встигне відновитися до наступного матчу Ліверпуля в АПЛ – 24 листопада проти Саутгемптона. Після цього на команду Арне Слота очікують важливі матчі проти Реала в Лігі чемпіонів та проти Манчестер Сіті в АПЛ (27 листопада та 1 грудня відповідно).

У поточному сезоні на рахунку Александера-Арнольда 2 асисти в 15 матчах в усіх турнірах. Раніше захисник відмовився продовжувати контракт з Ліверпулем.