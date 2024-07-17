Реал може підписати зірку Ліверпуля
Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александер-Арнольд може перебратися до мадридського Реала.
Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.
За інформацією джерела, "вершкові" проявлять інтерес до 25-річного гравця. Трент, контракт якого з Ліверпулем спливає після сезону-2024/25, зацікавлений у переході в королівський клуб.
Зазначимо, що Александер-Арнольд є вихованцем Ліверпуля. Футболіст виступає за основну команду з 2016 року. У минулому сезоні захисник провів 28 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.
Напередодні відбулась презентація зіркового новачка Реала Кіліана Мбаппе.