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Реал може підписати зірку Ліверпуля

Владислав Уткін — 17 липня, 08:20
Реал може підписати зірку Ліверпуля

Захисник Ліверпуля та збірної Англії Трент Александер-Арнольд може перебратися до мадридського Реала.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, "вершкові" проявлять інтерес до 25-річного гравця. Трент, контракт якого з Ліверпулем спливає після сезону-2024/25, зацікавлений у переході в королівський клуб.

Зазначимо, що Александер-Арнольд є вихованцем Ліверпуля. Футболіст виступає за основну команду з 2016 року. У минулому сезоні захисник провів 28 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Напередодні відбулась презентація зіркового новачка Реала Кіліана Мбаппе.

Александер-Арнольд Ліверпуль Реал Мадрид

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