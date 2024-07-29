Вінгер юнацької збірної України зацікавив кілька англійських клубів

Вінгер збірної України U-19 Геннадій Синчук потрапив у сферу інтересів низки англійських клубів.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, до Геннадія виявляють інтерес Дербі Каунті, Мідлсбро та Сандерленд, а найактивнішу позицію займає Лідс Юнайтед, чиї скаути стежать за грою Синчука вже близько півроку. Кожен з цих клубів наступного сезону гратиме в Чемпіоншипі — другому за силою дивізіоні англійського футболу.

"ТаТоТаке" додає, що Синчуком також цікавиться німецький Аугсбург. Зазначимо, що на клубному рівні 18-річний вінгер виступає за рідний Металіст. На юнацькому чемпіонаті Європи Геннадій взяв участь у трьох матчах, зокрема забив у ворота Італії.