Головного конкурента Луніна хочуть бачити в чемпіонаті Саудівської Аравії

Саудівська Про Ліга звернула увагу на одного з ключових гравців Реала – воротаря Тібо Куртуа. Саудівський футбол прагне стати однією з найпривабливіших ліг світу, і для цього націлився на бельгійського воротаря, якого багато хто вважає найкращим на своїй позиції.

Про це повідомляє портал Fichajes.net.

Незважаючи на те, що Куртуа щойно відновився після травми і має контракт з мадридським клубом до 2026 року, Саудівська Аравія не приховує бажання запросити його до Аль-Ахлі.

Хоча сам Куртуа не висловлював наміру покинути Реал, чутки про можливу велику пропозицію викликали чимало розмов. Проте бельгієць, який здобув визнання завдяки своїй грі, залишається задоволеним у Мадриді і не демонструє бажання змінювати клуб, на відміну від багатьох інших зірок, які вже вирішили перейти до саудівських команд.

Сума відступних за Куртуа становить 700 мільйонів євро, що робить його трансфер надзвичайно складним.

В нинішньому сезоні Куртуа зіграв 11 матчів на клубному рівні, пропустивши 8 голів. Під час відсутності бельгійця ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін.

Раніше Куртуа розповів про свої стосунки з Луніним.