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Фенербахче хоче возз'єднати Моурінью з Рашфордом

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 16:09
Фенербахче хоче возз'єднати Моурінью з Рашфордом
Маркус Рашфорд та Жозе Моурінью
Sky Sports

Проблемами у відосинах між Манчестер Юнайтед та Маркусом Рашфордом має намір скористатися Фенербахче, а саме його головний тренер Жозе Моурінью.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Манкуніанці довіряють Рубену Аморіму у питанні проблеми з 27-річним форвардом, а тому клуб готовий позбутися гравця вже під час зимового трансферного вікна.

Манчестер Юнайтед не намагається змусити Рашфорда піти, але серйозно розгляне пропозицію від 50 до 60 мільйонів фунтів.

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Ще одним з варіантів є оренда гравця до кінця сезону, що й планує зробити турецький колектив. Проте "жовті канарки" вимагатимуть, щоб МЮ платив частину 300-тисячної зарплати Рашфорда.

Цього сезону Маркус Рашфорд взяв участь у 24 матчах, у яких відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що Рашфорд став одним з варіантів Барселони на посилення нападу команди.

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