Клуб Ла Ліги націлився на підписання Щенсного

Іспанський Вільярреал зацікавлений у послугах польського голкіпера Войцеха Щенсного.

Про це повідомляє Cadenaser.

Зазначається, що клуб планує підписати гравця, який зараз знаходиться у статусі вільного агента, адже напередодні він розірвав контракт із туринським Ювентусом. Потенційне підписання може відбутися, адже раніше клуб продав свого воротаря Філіпа Йоргенсена лондонському Челсі.

Зазначимо, Щенсний перебував в Ювентусі з 2017 року. У минулому сезоні він взяв участь у 35 матчах за клуб, 15 з яких зіграв на нуль. Раніше голкіпера пов'язували з переходом до саудівського Аль-Насра, однак перехід у підсумку не відбувся.