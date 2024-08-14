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Ювентус розірвав контракт із Щенсним

Олександр Булава — 14 серпня, 17:28
Ювентус розірвав контракт із Щенсним

Туринський Ювентус розірвав контракт з польським воротарем Войцехом Щенсним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони домовилися про розірвання угоди, яка була чинною до кінця сезону-2024/25.

Щенсний перебував в Ювентусі з 2017 року. У минулому сезоні він взяв участь у 35 матчах за клуб, 15 з яких зіграв на нуль.

Раніше Щенсного пов'язували з переходом до саудівського Аль-Насра, однак перехід у підсумку не відбувся.

Нагадаємо, влітку Ювентус підписав голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо. Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Угода буде коштувати "бьянко-нері" 4,5 млн євро.

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