Ювентус розірвав контракт із Щенсним
Туринський Ювентус розірвав контракт з польським воротарем Войцехом Щенсним.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони домовилися про розірвання угоди, яка була чинною до кінця сезону-2024/25.
Щенсний перебував в Ювентусі з 2017 року. У минулому сезоні він взяв участь у 35 матчах за клуб, 15 з яких зіграв на нуль.
Раніше Щенсного пов'язували з переходом до саудівського Аль-Насра, однак перехід у підсумку не відбувся.
Нагадаємо, влітку Ювентус підписав голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо. Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2025 року. Угода буде коштувати "бьянко-нері" 4,5 млн євро.