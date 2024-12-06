Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сенсація у фіналі: клуб із другого дивізіону Грузії став володарем Кубку країни, обігравши 19-разового чемпіона

Руслан Травкін — 6 грудня 2024, 11:48
Сенсація у фіналі: клуб із другого дивізіону Грузії став володарем Кубку країни, обігравши 19-разового чемпіона
facebook.com/DINAMOTB

Справжньою сенсацією завершився фінал Кубку Грузії з футболу. Клуб Спаері, який грає у другому за силою дивізіоні, зумів обіграти найтитулованішу команду країни Динамо Тбілісі.

Гра завершилася з рахунком 2:2, але в серії пенальті краще з нервами впоралися гравці Спаері.

Кубок Грузії – фінал

Спаері – Динамо Тбілісі 2:2 (5:4, серія пенальті)

Таким чином, команда буде грати в Лізі конференцій наступного сезону. Спаері за тур до фінішу посідає шосте місце, відстаючи від переможця Еровнулі ліги 2 на 18 очок.

Динамо Тбілісі проводить не найкращий сезон. Столичний клуб набрав за 35 матчів лише 39 очок, що дозволяє посідати шосте місце.

Динамо Тбілісі Кубок Ліга конференцій

Динамо Тбілісі

З шанованого футболіста у лакеї російських забаганок. Як Каладзе став легендою, а тепер вбиває надії Грузії
Грузинський Мама. Україні протистоятиме найкращий воротар Євро-2024: хто він?
Новий Кварацхелія: Ньюкасл планує підписати 17-річного грузина
Колос підписав вихованця Динамо Тбілісі
Динамо підписало 18-річного грузинського футболіста

Останні новини