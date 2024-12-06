Сенсація у фіналі: клуб із другого дивізіону Грузії став володарем Кубку країни, обігравши 19-разового чемпіона
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Справжньою сенсацією завершився фінал Кубку Грузії з футболу. Клуб Спаері, який грає у другому за силою дивізіоні, зумів обіграти найтитулованішу команду країни Динамо Тбілісі.
Гра завершилася з рахунком 2:2, але в серії пенальті краще з нервами впоралися гравці Спаері.
Кубок Грузії – фінал
Спаері – Динамо Тбілісі 2:2 (5:4, серія пенальті)
Таким чином, команда буде грати в Лізі конференцій наступного сезону. Спаері за тур до фінішу посідає шосте місце, відстаючи від переможця Еровнулі ліги 2 на 18 очок.
Динамо Тбілісі проводить не найкращий сезон. Столичний клуб набрав за 35 матчів лише 39 очок, що дозволяє посідати шосте місце.