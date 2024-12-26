Екслегіонер Динамо зацікавив чилійський клуб

Уругвайський футболіст Карлос Де Пена зацікавив чилійський Коло-Коло.

Про це повідомив у соцмережі "Х" (Twitter) журналіст Сезар Луїс Мерло.

Як повідомляє інсайдер, гравцем також цікавиться бразильський Васко да Гама. Цей рік він провів за інший клуб бразильської Серії А Байю, але залишив клуб вільним агентом.

🚨Colo Colo pretende al uruguayo Carlos De Pena. Tiene 32 años y viene de vestir la camiseta del Bahía, que es del City Group.

*️⃣Juega de extremo izquierdo, pero lo ha hecho también de mediapunta y de doble pivot. Es agente libre y cuenta con una chance en Vasco🇧🇷. pic.twitter.com/hpunYS25Z1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 23, 2024

Де Пена тривалий період грав за київське Динамо. До українського гранда він приєднався в квітні 2019 року, а залишив "біло-синіх" на початку повномасштабного вторгнення.

Загалом за киян відіграв 102 поєдинки і забив 19 голів. Також грав за Інтернасьонал, Мідлсбро, Ов'єдо та Насіональ.