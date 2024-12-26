Екслегіонер Динамо зацікавив чилійський клуб
Карлос Де Пена
Динамо Київ
Уругвайський футболіст Карлос Де Пена зацікавив чилійський Коло-Коло.
Про це повідомив у соцмережі "Х" (Twitter) журналіст Сезар Луїс Мерло.
Як повідомляє інсайдер, гравцем також цікавиться бразильський Васко да Гама. Цей рік він провів за інший клуб бразильської Серії А Байю, але залишив клуб вільним агентом.
Де Пена тривалий період грав за київське Динамо. До українського гранда він приєднався в квітні 2019 року, а залишив "біло-синіх" на початку повномасштабного вторгнення.
Загалом за киян відіграв 102 поєдинки і забив 19 голів. Також грав за Інтернасьонал, Мідлсбро, Ов'єдо та Насіональ.