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Екслегіонер Динамо зацікавив чилійський клуб

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 10:51
Екслегіонер Динамо зацікавив чилійський клуб
Карлос Де Пена
Динамо Київ

Уругвайський футболіст Карлос Де Пена зацікавив чилійський Коло-Коло.

Про це повідомив у соцмережі "Х" (Twitter) журналіст Сезар Луїс Мерло.

Як повідомляє інсайдер, гравцем також цікавиться бразильський Васко да Гама. Цей рік він провів за інший клуб бразильської Серії А Байю, але залишив клуб вільним агентом.

Де Пена тривалий період грав за київське Динамо. До українського гранда він приєднався в квітні 2019 року, а залишив "біло-синіх" на початку повномасштабного вторгнення.

Загалом за киян відіграв 102 поєдинки і забив 19 голів. Також грав за Інтернасьонал, Мідлсбро, Ов'єдо та Насіональ.

Васко да Гама Коло-Коло Карлос Де Пена

Карлос Де Пена

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