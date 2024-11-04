Рома визначилась з майбутнім Юрича

Головний тренер Роми Іван Юрич уникнув відставки після поразки 2:3 від Верони у 11 турі Серії А.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Після матчу з Вероною в італійських ЗМІ багато писалося про те, що 51-річного хорватського фахівця можуть звільнити вже у понеділок. Проте сьогодні, 4 листопада, він провів тренування команди на базі в Трігорії у штатному режимі.

Очікується, що Юрич продовжить працювати з Ромою як мінімум до четверга, 7 листопада, коли відбудеться матч четвертого туру Ліги Європи проти бельгійського Юніон Сен-Жилуаз.

Сьогодні повідомлялося про те, що у списку кандидатів на посаду головного тренера Роми з’явилося ім’я Френка Лемпарда. Раніше Ромі приписували інтерес до цілого ряду тренерів, серед яких Мауріціо Саррі та Роберто Манчіні. Наразі команда Артема Довбика посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А.