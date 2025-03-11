Рома продовжила контракт з чемпіоном світу

Клуб Артема Довбика, Рома, продовжила контракт із центральним півзахисником команди Леандро Паредесом.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Новий контракт Паредеса з Ромою розрахований до літа 2026 року. Попередній діяв до кінця поточного сезону. На початку лютого повідомлялося про те, що 30-річний аргентинець може перейти в Сантос.

Паредес виступає за Рому з літа 2023 року, раніше вже захищав кольори "Вовків" у 2014 – 2017 роках, сезон 2015/2016 провів у оренді в Емполі.

Сумарно провів за Рому 129 матчів у всіх турнірах і забив 10 голів. Трансферна вартість півзахисника оцінюється у 5 мільйонів євро.

Хавбек провів 70 матчів і забив 5 голів за збірну Аргентини, з якою став чемпіоном світу 2022 року.