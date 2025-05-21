Клуб Бєсєдіна провів ребрендинг: змінив назву та емблему

Футбольний клуб Лішень, за який грає ексфорвард збірної України Артем Бєсєдін, провів ребрендинг.

Про це повідомила клуба пресслужба. Деталі наводить сайт Idnes.cz.

Тепер команда матиме назву Артіс Брно. Також змінена й емблема.

Це пов'язано з переїздом на стадіон у Кралово Поле. Цю арену клуб буде ділити з футбольним клубом Збройовка, який також виступає в другому за силою дивізіоні Чехії.

Стадіон готується до реконструкції. Його планують оновити цього літа, щоб він мав нейтральні кольори та не надавав перевагу жодному з користувачів.

За словами заступника голови ради директорів Петра Куби, метою керівництва клубу є охоплення ширшої публіки, ніж це було можливо досі в периферійному міському районі. Лішень грає там вже понад сто років, минулого року відсвяткувавши свою річницю.

Назву нібито обрали приблизно з двохсот варіантів. Куба підтвердив, що клуб розраховував на трансформацію з кінця минулого року, коли його очолив новий власник Ігор Фаїт. Нову назву було створено шляхом поєднання початкових літер слів "амбіції" ( ambice ), "повага" (respekt), "команда" ( tým) , "натхнення" ( inspirace) та "зв'язок" ( spojení) .

