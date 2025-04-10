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Лестер може звільнити тренера після наступного матчу

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 14:10
Лестер може звільнити тренера після наступного матчу
Рууд ван Ністелрой
ФК Лестер

Рууд ван Ністелрой знаходиться на межі звільнення з посади головного тренера Лестера.

Про це повідомляє Footmercato.

За їхньою інформацією, клубне керівництво розчароване роботою 48-річного нідерландського фахівця та, ймовірно, не чекатиме на завершення сезону, щоб відправити його у відставку. Вирішальним для ван Ністелроя може стати матчу 32 туру проти Брайтона, який відбудеться у суботу, 12 квітня.

Нідерландець очолив Лестер у листопаді минулого року, проте так і не зумів вивести команду із зони вильоту. Наразі Лестер посідає 19 місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 17 очок. Вулвергемптон, який розмістився на "рятівному" 17 місці, набрав 32 очки.

Раніше команда встановила антирекорд АПЛ, програвши 8 матчів поспіль всуху.

Лестер Руд ван Ністелрой

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