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Колишній гравець Челсі та Реала може очолити грецький клуб

Руслан Травкін — 10 вересня, 19:31
Колишній гравець Челсі та Реала може очолити грецький клуб
Міятович, Фігу та Макелеле
Instagram makeleleofficial

Колишній гравець мадридського Реала та лондонського Челсі Клод Макелеле є фаворитом на посаду головного тренера Астераса.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Як інформує джерело, сторони почали переговори і все йде до підписання контракту. Клуб пропонує угоду до кінця сезону-2024/25 з опцією продовження ще на один рік.

Протягом кар'єри Макелеле грав за Брест, Нант, Марсель, Сельту, Реал, Челсі та ПСЖ. За збірну Франції зіграв 75 поєдинків, голів не забивав.

У 2014 році Клод короткий період був головним тренером Бастії, а з 2017 по 2019 очолював бельгійський Ейпен.

Варто зазначити, що раніше Астерасу відповів відмовою легенда АПЛ Роббі Кін.

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