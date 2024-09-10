Колишній гравець Челсі та Реала може очолити грецький клуб

Колишній гравець мадридського Реала та лондонського Челсі Клод Макелеле є фаворитом на посаду головного тренера Астераса.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Як інформує джерело, сторони почали переговори і все йде до підписання контракту. Клуб пропонує угоду до кінця сезону-2024/25 з опцією продовження ще на один рік.

Протягом кар'єри Макелеле грав за Брест, Нант, Марсель, Сельту, Реал, Челсі та ПСЖ. За збірну Франції зіграв 75 поєдинків, голів не забивав.

У 2014 році Клод короткий період був головним тренером Бастії, а з 2017 по 2019 очолював бельгійський Ейпен.

Варто зазначити, що раніше Астерасу відповів відмовою легенда АПЛ Роббі Кін.