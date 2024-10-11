Легенда збірної Франції очолить клуб Чемпіоншипу

Легенда збірної Франції Клод Макелеле може очолити валійський Кардіфф, який виступає у Чемпіоншипі.

Про це пише Walesonline.co.uk.

Команда провалила старт сезону, здобувши лише 1 перемогу за 9 поєдинків у другому за силою дивізіоні Англії. З 5 очками Кардіфф посідає останнє місце у турнірній таблиці.

Через такі результати клуб відправив у відставку турецького фахівця Ерола Булута.

Нещодавно Макелеле пішов з грецького Астераса через конфлікти з керівництвом. Команда під його керівництвом зіграла всього 3 гри (1 перемога та 2 нічиї).

Протягом кар'єри Клод грав за Брест, Нант, Марсель, Сельту, Реал, Челсі та ПСЖ. За збірну Франції зіграв 75 поєдинків, голів не забивав. У 2014 році Макелеле короткий період був головним тренером Бастії, а з 2017 по 2019 очолював бельгійський Ейпен.