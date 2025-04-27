Климчук – про перемогу над Чорноморцем: Дуже важливий гол для мене

Нападник львівського Руха Юрій Климчук прокоментував свій гол у ворота Чорноморця, який приніс команді перемогу в матчі 26 туру УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба "рухівців".

"Це дуже важливий для мене гол. Після відновлення від важкої травми я тривалий час не міг відзначитись. Тому хочеться, щоб цей гол став початком майбутньої гольової серії. Це взяття воріт також хочу присвятити своїй дружині, адже вона дуже мене підтримувала і не дала зневіритись у собі.



Ми з Віталієм Холодом багато працюємо над такими передачами й виходом з оборони в атаку. Він може віддати якісний дальній пас, тож я рухався спочатку до нього, але змінив напрям і побіг за спину супернику. Добре, що Віталій та я відчуваємо один одного на полі та можемо розіграти таку комбінацію.



Ми відповідально готувались до матчу з Чорноморцем. Команда розбирала гру суперника, їхні сильні та слабкі сторони. Відтак ми заслужено перемогли, бо були готовими до цього поєдинку", – розповів Климчук.