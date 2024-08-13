Ковалець: Ми заслужили перемогу у матчі з ЛНЗ

Досвідчений хавбек Олександрії Кирило Ковалець прокоментував перемогу над черкаським ЛНЗ у матча 2 туру УПЛ сезону 2024/2025.

Про це футболіст заявив у коментарі для УПЛ-ТБ.

"Я вважаю, що ми сьогодні повністю заслуговували на перемогу, незважаючи на стан газону. Ми не відходили від своєї гри, після 1-го тайму внесли корективи, і, як ми бачимо, це зіграло нам на руку, і ми взяли 3 очки.

Мій гол після подачі кутового? Звичайно, всі знають, що у футболі стандарти відіграють велику роль. Буває, коли погане поле, погода, зі стандарту можна забити 1 гол і виграти матч. Сьогодні ми зробили те, що ми награвали, і ми дуже задоволені, що це приносить користь.

Дивіться, ми на кожну гру виходимо і граємо на перемогу. У нас усі емоції однакові, немає різниці, з якою командою ми грали. Ми задоволені, ми відсвяткуємо трохи, завтра вже готуємося до наступного туру.

Ми в наступному матчі повинні доводити, що це все не випадково, що ми є командою, ми повинні це доводити на футбольному полі, приносити користь", — сказав Ковалець.