Віковий англійський захисник завершив міжнарожну кар’єру

33-річний правий захисник Кіран Тріпп’є завершив кар’єру в збірній Англії.

Про це він повідомив у Instagram.

"Коли був юнаком з Бері, ніколи не думав, що буду грати за свою країну, не кажучи вже про те, що проведу 54 матчі. Представляти свою країну на чотирьох великих турнірах — один із найбільших моментів гордості для мене.

Я хочу сказати велике спасибі Гарету (Саутгейту — прим.) і всьому персоналу, який працював зі збірною Англії, за довіру, яку вони надавали мені протягом багатьох років.

Дякую всім моїм товаришам по команді — ми пережили дуже особливі моменти, дійшовши до двох фіналів Євро та півфіналу чемпіонату світу, і я впевнений, що в майбутньому цей колектив виграє великий турнір.

Я хочу побажати Лі (Карслі, новий головний тренер збірної Англії — прим.), тренерському штабу та команді всього найкращого в майбутньому.

І, нарешті, величезна подяка всім англійським вболівальникам, які подорожують по всьому світу, щоб підтримати нас у складін моменти, за вашу підтримку", — написав Тріпп’є.