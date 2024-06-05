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Мбаппе: Євро — складніший турнір, ніж чемпіонат світу

Владислав Уткін — 5 червня, 09:30
Мбаппе: Євро — складніший турнір, ніж чемпіонат світу

Форвард збірної Франції Кілліан Мбаппе вважає, що Євро є більш складним турніром, ніж чемпіонат світу.

Про це зірковий нападник заявив на пресконференції.

"На мій погляд, це складніший турнір, ніж чемпіонат світу. Це дуже, дуже важко, починаючи з групового етапу.

Це турнір, який ми не вигравали 24 роки. Це багато, але ми не чинимо на себе додаткового тиску. Ми продовжуємо готуватися до групового етапу, щоб добре виступити", — сказав Мбаппе.

Зазначимо, що збірна Франції потрапила на Євро-2024 у групу D разом з Нідерландами, Австрією та Польщею.

Нагадаємо, напередодні Реал офіційно оголосив про підписання Мбаппе. Також стало відомо, який номер узяв француз.


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