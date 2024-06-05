Мбаппе: Євро — складніший турнір, ніж чемпіонат світу

Форвард збірної Франції Кілліан Мбаппе вважає, що Євро є більш складним турніром, ніж чемпіонат світу.

Про це зірковий нападник заявив на пресконференції.

"На мій погляд, це складніший турнір, ніж чемпіонат світу. Це дуже, дуже важко, починаючи з групового етапу.

Це турнір, який ми не вигравали 24 роки. Це багато, але ми не чинимо на себе додаткового тиску. Ми продовжуємо готуватися до групового етапу, щоб добре виступити", — сказав Мбаппе.