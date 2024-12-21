Мбаппе: Я грав з Мессі та Неймаром, але, на жаль, так і не пограв з Роналду

Форвард Реала Кіліан Мбаппе висловив розчарування тим фактом, що він навряд чи зможе зіграти разом з Кріштіану Роналду.

Слова 26-річного француза наводить talkSPORT.

"Я грав з великими гравцями: Ліонель Мессі, Неймар, Антуан Грізманн, Поль Погба, Карім Бензема... Було б цікаво зіграти з Кріштіану Роналду. Зараз буде дуже важко це зробити, але мені пощастило грати проти нього, легенди спорту", – сказав Мбаппе.

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Вперше Роналду та Мбаппе зійшлися на полі у 2018 році, коли Реал переміг ПСЖ за сумою двох матчів (5:2) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Згодом португалець здобув свій четвертий та останній єврокубок з королевським клубом. Потім він перейшов до Ювентуса, повернувся в Манчестер Юнайтед, а останні майже два роки виступає за саудівський Аль-Наср.

У своєму дебютному сезоні у складі Реала Кіліан Мбаппе зіграв у 22 матчах, у яких відзначився 12 голами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, що саме гол Кіліана Мбаппе відкрив рахунок у фіналі Міжконтинентального кубку проти Пачуки, який "вершкові" виграли з рахунком 3:0.