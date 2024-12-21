Бенфіка пропонує Трубіну підписати новий контракт
Анатолій Трубін
Instagram Анатолія Трубіна
Бенфіка працює над тим, щоб вмовити Анатолія Трубіна підписати новий контракт.
Про це повідомляє FootbalHub з посиланням на португальського коментатора Бруно Андраде.
За інформацією джерела, лісабонські "орли" вже розпочали переговори з представниками 23-річного голкіпера збірної України.
Анатолій Трубін приєднався до Бенфіки влітку 2023 року, перейшовши з Шахтаря за 10 мільйонів євро. Чинний контракт між сторонами розрахований до літа 2028 року.
У нинішньому сезоні українець відіграв у 21 матчі, в яких він пропустив 15 голів та 10 разів відстояв на "нуль".
Раніше з'явилася інформація, що український голкіпер Баєра продовжить свої виступи у складі іншого німецького клуба.