Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті — про Мбаппе: Він хоче забити, і він це зробить

Володимир Кук — 28 серпня, 15:28
Анчелотті — про Мбаппе: Він хоче забити, і він це зробить
Карло Анчелотті
ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував адаптацію форварда Кіліана Мбаппе у мадридському клубі.

Його слова передає AS.

"Кіліан прогресує і адаптовується. Він працює зі смиренням і добре справляється з цим. Його адаптація проходить добре.

Він востаннє забивав гол 14 серпня (у матчі з Аталантою). Минуло лише два тижні. Зараз не той час для того, щоб хвилюватися. Ні нам, ні йому. Він хоче забити, це точно. І він це зробить, сказав Анчелотті.

Зазначимо, що в грі з Аталантою француз відзначився дебютним голом у складі іспанського клубу.

Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Нападник буде виступати під 9 номером у королівському клубі.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Карло Анчелотті

Реал Мадрид

Історія продовжується: стали відомі деталі плану Луніна щодо перебування в Реалі
Борнмут Забарного підпише одноклубника Мудрика
Вінісіус — про цілі на сезон: Наша мета – завоювати требл
Від Лобановського я втік: уродженець України відмовив Динамо, виграв ЛЧ і міг опинитися у Реалі
Визначилась символічна збірна 2 туру Ла Ліги від Sofascore

Останні новини