Анчелотті — про Мбаппе: Він хоче забити, і він це зробить
Карло Анчелотті
ФК Реал Мадрид
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував адаптацію форварда Кіліана Мбаппе у мадридському клубі.
Його слова передає AS.
"Кіліан прогресує і адаптовується. Він працює зі смиренням і добре справляється з цим. Його адаптація проходить добре.
Він востаннє забивав гол 14 серпня (у матчі з Аталантою). Минуло лише два тижні. Зараз не той час для того, щоб хвилюватися. Ні нам, ні йому. Він хоче забити, це точно. І він це зробить, — сказав Анчелотті.
Зазначимо, що в грі з Аталантою француз відзначився дебютним голом у складі іспанського клубу.
Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Нападник буде виступати під 9 номером у королівському клубі.