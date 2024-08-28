Анчелотті — про Мбаппе: Він хоче забити, і він це зробить

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував адаптацію форварда Кіліана Мбаппе у мадридському клубі.

Його слова передає AS.

"Кіліан прогресує і адаптовується. Він працює зі смиренням і добре справляється з цим. Його адаптація проходить добре.

Він востаннє забивав гол 14 серпня (у матчі з Аталантою). Минуло лише два тижні. Зараз не той час для того, щоб хвилюватися. Ні нам, ні йому. Він хоче забити, це точно. І він це зробить, — сказав Анчелотті.