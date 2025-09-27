Співав Азнавура, женеться за Роналду і бере приклад з Дембеле: як Кіліан Мбаппе став головним гравцем Реала

Мадридський Реал не втратив жодного очка на старті сезону попри травму Джуда Беллінгема й не надто впевнений захист.

В чому ж секрет?

Так-от його звуть Кіліан Мбаппе, і він вже забив 9 голів в 7 матчах.

Чемпіон розповідає, як нападник, що заслужив бурю критики восени 2024-го, став героєм мадридської осені-2025.

***

"Він був непоганий, правда? Як завжди. Два голи. У нього неймовірний вплив на команду. Ми раді, що він у нас, але попереду довгий шлях, ми тільки починаємо... І оскільки він стоїть за метр від нас, то я більше нічого не скажу", – розсміявся Хабі Алонсо у мікст-зоні після 2:1 з Марселем.

Хвалити Мбаппе стало його рутиною на старті сезону.

Вдома з Осасуною – у Кіліана єдиний і переможний гол.

В гостях з Ов’єдо – він оформлює дубль.

Надважкий виїзд на "Аноету" – і тут у Мбаппе гол і асист, що гарантували перемогу 2:1.

Далі Марсель – дубль.

За ним ще були гол Еспаньйолу та дубль у ворота Леванте.

І от як накажете його не хвалити? 9 голів лише у 7 матчах Ла Ліги та Ліги чемпіонів з 19 серпня. Це вже не кажучи про збірну, де він поховав надії на успіх України та Ісландії; Ілля Забарний це забуде ще нескоро.

"Кіліан на неймовірному рівні. З ним у нас завжди більше шансів вигравати матчі", – Орельєн Чуамені констатує те, що пора сказати вголос.

Ви готові?

Отже, Реал стає командою Мбаппе.

***

Дивовижно, як закручується цей сюжет.

Маленький Кіліан обклеїв свою кімнату постерами Кріштіану Роналду в "вершковій" формі. Сьогодні ж саме його називають тим, хто поб’є рекорди португальця.

Темп француз взяв дуже підходящий.

Вже у сезоні-2024/25 попри командні невдачі він побив рекорд за голами у дебютному сезоні в Мадриді – аж 44.

На те, аби забити за Реал 50 голів, у Мбаппе пішло 63 матчі. Він зовсім поруч з Роналду (54), Альфредо Ді Стефано (56), Ференцом Пушкашем (57), трохи випереджаючи Івана Саморано (66).

Ще рік тому уболівальники сперечалися, хто ж головний у Мадриді – Мбаппе, Вінісіус чи Беллінгем? Час, однак, розставив усе по місцях.

Роллю Джуда стало збирати команду докупи в центрі поля, поєднуючи важку оборонну роботу з ривками до чужих воріт.

Вінісіус – це спалахи магії, яких іноді не дочекаєшся, проте коли він в ударі, то це joga bonito в дистильованому вигляді.

Ну, а Кіліан – машина.

Тренери ні до чого, він завжди таким був. Навіть у слабкому за своїми мірками минулому сезоні він забив 5 голів в стартових 7 матчах Реалу, а ще раніше в ПСЖ забив 8 голів в 7 перших матчах сезону-2023/24 і 10 голів на початку сезону-2022/23.

Та й раніше, юнаком у Монако – ви пам’ятаєте, як він відчував простір між захисниками Ман Сіті Пепа Гвардіоли?

Іншого такого умільця в усій Іспанії нема. Кіліан – лідер Ла Ліги за очікуваними голами (6,1), ударами по воротах (34), ударами в площину воріт (10) та діями, що призвели до ударів (48).

Ось чому Реал стає командою Мбаппе.

***

І ще трохи через Усмана Дембеле.

Не дивуйтеся; ви ж бачили, як новий лідер ПСЖ отримував Золотий м’яч? Батьки прийшли, друзі – всі в сльозах щастя.

Так-от у 2023-му Movistar зняла документалку про ПСЖ, куди потрапила знакова промова Луїса Енріке якраз до Мбаппе:

"Я читав, що ти захоплюєшся Майклом Джорданом. А ти звертав увагу, яким крутий був цей чувак в захисті? Як захищався сам і заряджав цим партнерів? Так подавай приклад як людина і як гравець! Пресингуй! Опікай Кубарсі, тисни на Тер Штегена всю гру, щоб ми могли швидко повертати м’яч. Навіщо? Та щоб бути лідером. Ти думаєш, для цього треба тільки голи? У тебе феноменальний талант, але його мало".

Тоді Мбаппе не послухав Лучо. Як і Джордан у середині 1980-х він не розумів важливості роботи на команду.

Навіть у Реалі в перший сезон він ще пручався – і це дуже допомагало Барселоні.

"Его вбиває успіх", – повторював Гансі Флік до своїх, але за іронією долі це передусім стосувалося "чужого".

А тоді стався Дембеле – невдаха, майже герой анекдотів, який перетворився на топнападника, виконавши у ПСЖ саме те, що Мбаппе робити не захотів. Нещодавно Усман щиро все розповів:

"Тренер підходив до мене поговорити про захист. Він сказав мені, що я маю бути прикладом для молодих гравців в команді. Що я маю стати для ПСЖ першим захисником. І я прийняв цей виклик".

У фіналі ЛЧ-2025 Дембеле не забив, але виконав два асисти, а його пресинг Яна Зоммера став окрасою матчу для всіх, хто розуміє.

І ось, будь ласка, Кубок чемпіонів та Золотий м’яч.

Після такого, коли вже Хабі Алонсо підійшов до Мбаппе з тим же проханням захищатися активніше, той не відмахувався. Він зрозумів, що стоїть на кону; вони-бо з Дембеле знайомі зі шкільної парти.

І тепер...

Ви лишень подивіться, як Реал Алонсо чотирма (!) гравцями пресингує суперника в його штрафному, і Кіліан очолює цю дію.

Реал не дозволяє Сосьєдаду вийти з оборони через короткий пас

Або ось тут – він не дозволяє воротарю Сосьєдада навіть пас спокійно виконати.

Мбаппе пресингує Алекса Реміро поблизу його воріт

Цього сезону в 6 турах Ла Ліги Мбаппе вже 15 разів повернув володіння Реалу – це по 2,5 раза за гру. Минулого сезону було лише 1,06. Також він підняв кількість спроб тиснути на гравця з м’ячем до 12,47 за матч, з них високоінтенсивний пресинг – 9,39.

Авжеж, він далеко не Роберто Фірміно в цьому плані, і його 3,24 повернення м’яча після пресингу – це стадія "навчання".

Так само, і 77% часу в режимі "пішки" ще замало для футболу Алонсо, який ми знаємо по Баєру.

Разом з тим, вперше в кар’єрі Мбаппе по-справжньому грає на обох кінцях поля. Не імітує і не перекладає невдячну чорнову роботу на інших.

"Хабі хоче, щоб ми швидше відвойовували м’яч. Я роблю те, що хоче від мене бос. Він хоче високий захисний блок, відбирати м’ячі високо в полі і негайно створювати моменти. А я хочу допомогти команді, байдуже в чому – голах, асистах чи пресингу", – каже Мбаппе.

І завдяки цьому Реал теж стає його командою.

***

А ще тому, що Мбаппе далеко не дурень.

Він-то народився в Бонді, що на околиці Парижа, проте не в гетто. Усі в родині мали вищу освіту, і його теж гнали до книжки.

"Він ріс серед дорослих – 11 дядьків та тітка! Усі освічені. Моя сестра – викладачка. У 5 років він знав напам’ять весь репертуар Шарля Азнавура, це з ненормально!" – сміється його матір Файза Ламарі.

Нещодавно у Франції про їхню сім’ю вийшов фільм, де вони трохи поділилися тим, що зазвичай лишається за кулісами.

"Знаєш, чим більше в тебе грошей – тим і проблем більше, – каже Кіліан. – Гроші здатні зруйнувати життя. А ще є люди, які не розуміють, що життя змінюється, і хочуть, щоб ти лишався з ними таким, яким був колись давно. Але ти вже не той. У тебе нові відповідальність, робота, зобов’язання. З тебе по-іншому питають".

Це розуміння вберегло Мбаппе від долі Поля Погба, що довірився друзям юності, а ті приставили пістолет до його голови.

А ще він надивився у Парижі на трагікомедію Мауро Ікарді й Ванди Нари, і в результаті досі неодружений:

"Виходжу з того, що моє життя зараз – це футбол. Я маю витиснути максимум зі своєї кар’єри. Може, я помиляюся. А може, правий. Майбутнє покаже".

Ось чому Алонсо повторює, що Кіліан "все розуміє" – бо знає, що у всіх аспектах має справу з профі.

Мбаппе завжди в найкращій фізичній формі, а коли треба – то й після хвороби грає, на око втративши 5-6 кг. Його футбол – це не хобі, а робота.

"По правді, я фаталіст щодо футболу, але не життя. Життя прекрасне. А от футбол – такий, яким є. Людям, що приходять на стадіони, пощастило не знати, що відбувається за лаштунками. По щирості, якби я не любив цю гру, всі ці інтриги давним-давно викликали б у мене огиду", – Мбаппе дійсно дуже вже часто діставалося.

Франція провалила Євро – він винуватий. ПСЖ завалив Лігу чемпіонів – теж Кіліан на перших шпальтах.

До Реалу, де тиск чи не найбільший у світі, він приїхав вже сумно підготовленим.

І з цієї причини теж Мадрид стає командою Мбаппе.

***

А ще ж є, наприклад, комерція.

Як тільки Кіліан повернув собі номер "10", за наступні 48 годин 345,000 людей придбали цю футболку. Навіть Роналду не мав таких цифр.

Вінісіус хотів собі такий же підписний бонус у контракті?

Вибачай, Жуніоре, але це інша ліга.

Здається, він і сам це зрозумів, бо останніми тижнями дедалі старанніше гарує на своєму фланзі. А коли треба, Мбаппе ще й має право в прямому сенсі закрити бразильцю рота, щоб не наривався до судді.

Бо цей Реал – його команда.

Питання лише – чи стане він великим, як Реали минулого? Поки що ні Гейсен, ні Трент, ні Гюлер не вражають, а між тим грають-то вони на позиціях Рамоса, Карвахаля, Модрича, де "Бернабеу" звик до зовсім іншого рівня.

Вечірній матч з Атлетико на "Метрополітано" – ідеальний час, аби його підтвердити та заспокоїти всіх.

Чи вийде?

Чи знову доведеться Кіліану самотужки рятувати ще сирий Реал Алонсо?

"Може здатися, що я чортів невдаха, – визнає Мбаппе. – Ми з ПСЖ вилетіли з Ліги чемпіонів від Борусії, завдавши 40 ударів і 8 разів пробивши в каркас. А потім на другий сезон вони ще посилилися і...