Прийшов в Реал, щоб грати з ним, – Мбаппе спростував чутки про погані відносини з Вінісіусом

Форвард Реала Кіліан Мбаппе відкинув будь-які припущення про те, що між ним і Вінісіусом Жуніором існує напруженість.

Про це 26-річний француз розповів в інтерв'ю La Sexta.

Протягом поточного сезону неодноразово з'являлася інформація про те, що Мбаппе та Вінісіус погано ладнають у Мадриді. Проте, за словами Кіліана, це зовсім не так.

"Відносини дуже хороші. Це нормально, що люди говорять про нас, про двох відомих гравців, які роблять різницю. Але я прийшов сюди з ідеєю грати разом з Вінісіусом. Я не можу уявити собі Реал Мадрид без Віні. Ми добре граємо, ми можемо бути кращими. Люди очікують від нас більшого, і це нормально. Нам добре разом, і це найважливіша частина сезону. Ми намагатимемося допомогти Мадриду виграти якомога більше", – сказав Мбаппе.

Кіліан Мбаппе у своєму дебютному сезоні за Реал провів 46 матчів, у яких відзначився 33 голами, чим повторив рекорд Кріштіану Роналду.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін пропустить майбутній матч Реала з Арсеналом в Лізі чемпіонів.