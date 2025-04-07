Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Прийшов в Реал, щоб грати з ним, – Мбаппе спростував чутки про погані відносини з Вінісіусом

Олексій Погорелов — 7 квітня 2025, 16:35
Вінісіус Жуніор та Кіліан Мбаппе
Вінісіус Жуніор та Кіліан Мбаппе

Форвард Реала Кіліан Мбаппе відкинув будь-які припущення про те, що між ним і Вінісіусом Жуніором існує напруженість.

Про це 26-річний француз розповів в інтерв'ю La Sexta.

Протягом поточного сезону неодноразово з'являлася інформація про те, що Мбаппе та Вінісіус погано ладнають у Мадриді. Проте, за словами Кіліана, це зовсім не так.

"Відносини дуже хороші. Це нормально, що люди говорять про нас, про двох відомих гравців, які роблять різницю. Але я прийшов сюди з ідеєю грати разом з Вінісіусом.

Я не можу уявити собі Реал Мадрид без Віні. Ми добре граємо, ми можемо бути кращими. Люди очікують від нас більшого, і це нормально. Нам добре разом, і це найважливіша частина сезону. Ми намагатимемося допомогти Мадриду виграти якомога більше", – сказав Мбаппе.

Кіліан Мбаппе у своєму дебютному сезоні за Реал провів 46 матчів, у яких відзначився 33 голами, чим повторив рекорд Кріштіану Роналду.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін пропустить майбутній матч Реала з Арсеналом в Лізі чемпіонів.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

Вінісіус зрівнявся із легендарним Роналдо за кількістю голів у складі Реала
Воротар Валенсії: Вінісіус винен мені 50 євро за відбитий пенальті
Гравці Реала уникнули дискваліфікації від УЄФА за непристойну поведінку
Вечірня прогулянка, хінкалі і біотуалет: ексдівчина зірки Реала та син Ромаріо переїхали до Києва
На заздрість Вінісіусу: Мбаппе – найбільш високооплачуваний гравець Ла Ліги

Останні новини