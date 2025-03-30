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Мбаппе: Зрівнятись за голами з Роналду – дещо особливе

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 07:07
Мбаппе: Зрівнятись за голами з Роналду – дещо особливе
Джуд Беллінгем (зліва) та Кіліан Мбаппе (справа)
Getty Images

Кіліан Мбаппе відзначився дублем у матчі з Леганесом і зрівнявся із Кріштіану Роналду зі кількістю голів у дебютному матчі за клуб.

Коментар француза наводить ESPN.

"Це дещо особливе. Важливо те, чого ти досягаєш з командою, але забити стільки ж, скільки й Роналду – дійсно щось вражаюче. Ми часто розмовляємо із ним, він мені дає порати. 

Ми всі розуміємо, що означає Кріштіану для Реала та особисто для мене", – розповів Мбаппе.

У поточному сезоні форвард забив 33 голи та віддав 5 асистів у 44 поєдинках за "вершкових".

У наступному поєдинку Реал зіграє проти Сосьєдаду – полуфінальний матч Кубку Іспанії відбудеться 1 квітня о 22:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе може пропустити чвертьфінал Ліги чемпіонів з Арсеналом через свій скандальний жест.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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