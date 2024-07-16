Кейн визначився зі своїм майбутнім у збірній Англії

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн визначився зі своїм перебуванням у команді.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що футболіст не думає про відставку зі збірної Англії після Євро-2024. Гравець має наміри представляти команду на Чемпіонаті світу 2026 року.

Кейн є найкращим бомбардиром в історії англійської збірної, він зіграв за команду 99 матчів, в яких забив 66 голів.

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи Англія поступилась Іспанії. Англійці стали першими в історії, хто програв у двох фіналах Євро поспіль, у 2021 році підопічні Саутгейта програли у серії пенальті Італії.