Кейн: Зараз я у найкращій формі в кар’єри

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн блискуче розпочав сезон і наразі очолює список найкращих бомбардирів серед європейських чемпіонатів. Сам форвард переконаний, що перебуває у піку своєї спортивної форми.

Його слова цитує BBC.

"Можу сказати, що нині я у найкращій формі за всю кар’єру. І це підтверджують не лише цифри, а й мої відчуття на полі. Я добре рухаюся, бачу, як відкриваються партнери, розумію гру. Зараз я справді насолоджуюся футболом. Подивимося, як довго це триватиме", – зазначив Кейн.

У нинішньому сезоні англієць уже встиг забити 11 голів у Бундеслізі, 4 – у Лізі чемпіонів і ще 3 м’ячі у матчах відбору на ЧС-2026.

Перед переходом до Баварії влітку 2023 року Гаррі Кейн понад десять років виступав за Тоттенгем Готспур, де став найкращим бомбардиром в історії клубу та одним із символів лондонської команди.

Раніше Кейн побив 36-річний рекорд Гарі Лінекера.