Щасливий у Баварії: Кейн – про повернення в АПЛ

Зірковий форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн спростував інформацію про повернення в Англійську Прем'єр-лігу влітку 2025 року.

Цитує гравця ESPN.

"АПЛ? Я не впевнений. Протягом усієї своєї кар’єри я казав, що я не той, хто дивиться дуже далеко у майбутнє. Я надзвичайно щасливий тут. Я думаю, що у нас фантастична команда, фантастичний тренерський штаб, і я просто відчуваю, що перебуваю в найкращій формі. Я хочу грати на найвищому рівні, наскільки це можливо.

Я знаю, що багато чого може змінитися у футболі за короткий проміжок часу, і все може статися, але в кінцевому підсумку я зосереджений на цьому. Я не думаю про жодну іншу лігу чи іншу команду. А у футболі я люблю просто йти за течією, і на цей час течія тут, у мюнхенській Баварії", - розповів Кейн.