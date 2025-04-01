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Щасливий у Баварії: Кейн – про повернення в АПЛ

Олександр Булава — 1 квітня 2025, 18:13
Щасливий у Баварії: Кейн – про повернення в АПЛ
Гаррі Кейн
ФК Баварія

Зірковий форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн спростував інформацію про повернення в Англійську Прем'єр-лігу влітку 2025 року.

Цитує гравця ESPN.

"АПЛ? Я не впевнений. Протягом усієї своєї кар’єри я казав, що я не той, хто дивиться дуже далеко у майбутнє. Я надзвичайно щасливий тут. Я думаю, що у нас фантастична команда, фантастичний тренерський штаб, і я просто відчуваю, що перебуваю в найкращій формі. Я хочу грати на найвищому рівні, наскільки це можливо.

Я знаю, що багато чого може змінитися у футболі за короткий проміжок часу, і все може статися, але в кінцевому підсумку я зосереджений на цьому. Я не думаю про жодну іншу лігу чи іншу команду. А у футболі я люблю просто йти за течією, і на цей час течія тут, у мюнхенській Баварії", - розповів Кейн.

Нападник виступає за мюнхенський клуб з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 33 голи та 12 асистів у 38 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Кейн може влітку 2025 року повернутися в АПЛ.

Баварія Гаррі Кейн

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