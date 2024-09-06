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Їх цікавлять тільки гроші: Де Брейне розкритикував УЄФА та ФІФА за щільний графік матчів

Микола Дендак — 6 вересня, 19:59
Їх цікавлять тільки гроші: Де Брейне розкритикував УЄФА та ФІФА за щільний графік матчів
Кевін де Брейне
Getty Images

Лідер Манчестер Сіті Кевін де Брейне дуже незадоволений щільним графіком матчів. Він звинуватив УЄФА та ФІФА у байдужості стосовно цього питання.

Слова бельгійця передає RTBF.

"Сезони стають дедалі довшими. Це може бути окей в цьому сезоні, але календар буде ще складнішим з Чемпіонатом світу 2026 року. Деякі профспілки гравців намагаються знайти рішення, але нічого не змінюється. УЄФА та ФІФА на це начхати. Їх цікавлять тільки гроші, і нічого більше", — сказав де Брейне.

Нагадаємо, напередодні ще один гравець Манчестер Сіті Бернарду Сілва різко висловився щодо ситуації з графіком матчів.

ФІФА Кевін Де Брейне Манчестер Сіті УЄФА

Кевін Де Брейне

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