Їх цікавлять тільки гроші: Де Брейне розкритикував УЄФА та ФІФА за щільний графік матчів

Лідер Манчестер Сіті Кевін де Брейне дуже незадоволений щільним графіком матчів. Він звинуватив УЄФА та ФІФА у байдужості стосовно цього питання.

Слова бельгійця передає RTBF.

"Сезони стають дедалі довшими. Це може бути окей в цьому сезоні, але календар буде ще складнішим з Чемпіонатом світу 2026 року. Деякі профспілки гравців намагаються знайти рішення, але нічого не змінюється. УЄФА та ФІФА на це начхати. Їх цікавлять тільки гроші, і нічого більше", — сказав де Брейне.

Нагадаємо, напередодні ще один гравець Манчестер Сіті Бернарду Сілва різко висловився щодо ситуації з графіком матчів.