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Румменігге: Старий формат Ліги чемпіонів був нудним

Олег Дідух — 18 жовтня, 22:47
Румменігге: Старий формат Ліги чемпіонів був нудним

Член наглядової ради Баварії Карл-Хайнц Румменігге вважає, що новий формат Ліги чемпіонів кращий за попередній.

Дворазового володаря Золотого м’яча цитує Bayern & Germany.

"Старий груповий етап був нудним, бо після чотирьох турів все вже було вирішено. Зараз навіть хорошим клубам важче пройти далі. Стало набагато важче емоційно. Я впевнений, що поступово фанатам почне більше подобатися нинішній формат з однією лігою", – заявив Румменігге.

Нагадаємо, реформа Ліги чемпіонів набрала чинності починаючи з сезону 2024/2025. Від традиційного групового етапу відмовилися на користь формату з єдиною лігою на 36 клубів.

Раніше повідомлялося про те, за Баварія включилася в боротьбу за Трента Александера-Арнольда.

Баварія Ліга чемпіонів Карл-Хайнц Румменігге

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