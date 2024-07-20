Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Г'юлманд залишив пост наставника збірної Данії

Андрій Яросименко — 20 липня, 12:20
Г'юлманд залишив пост наставника збірної Данії

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд залишив пост наставника команди.

Про це повідомляє Данська асоціація футболу.

Після Чемпіонату Європи-2024 Каспер і футбольний директор ДАФ Петер Мюллер оцінили фінальний раунд і кваліфікацію, а також провели кілька розмов про майбутнє. У підсумку тренер дійшов висновку, що команда потребує нової енергії.

Г'юлманд працював зі збірною з серпня 2020-го. З командою він посів перші місця у групах кваліфікації чемпіонату світу-2022 та Євро-2024. На континентальній першості Данія вийшла в 1/8, де поступилась збірній Німеччини.

Збірна Данії з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Данії з футболу

Мбаппе — поза конкуренцією, румун — у топ-5: УЄФА опублікувала рейтинг найшвидших гравців Євро-2024
Г'юлманд: Ця команда має блискуче майбутнє
Каспер Шмейхель: Сумніваюся, що футбол і здоровий глузд усе ще поєднуються один з одним
Капітан збірної Німеччини: Ми заслужили перемогу над Данією
Нагельсманн: Це був дуже дивний матч

Останні новини