Г'юлманд залишив пост наставника збірної Данії

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд залишив пост наставника команди.

Про це повідомляє Данська асоціація футболу.

Після Чемпіонату Європи-2024 Каспер і футбольний директор ДАФ Петер Мюллер оцінили фінальний раунд і кваліфікацію, а також провели кілька розмов про майбутнє. У підсумку тренер дійшов висновку, що команда потребує нової енергії.

Г'юлманд працював зі збірною з серпня 2020-го. З командою він посів перші місця у групах кваліфікації чемпіонату світу-2022 та Євро-2024. На континентальній першості Данія вийшла в 1/8, де поступилась збірній Німеччини.