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Карпати зіграли внічию з Агробізнесом у контрольному матчі

Олександр Булава — 10 липня, 19:16
Карпати зіграли внічию з Агробізнесом у контрольному матчі

Львівські Карпати зіграли внічию з волочиським Агробізнесом у контрольному матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Голом за "зелено-білих" відзначився 19-річний півзахисник Артур Шах.

Товариський матч
10 липня

Карпати — Агробізнес 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Шах, 1:1 - 30 Волков

Для львів'ян це друга поспіль нічия на зборах, до цього було дві поразки. Наступний матч команда зіграє 14 липня проти Буковини.

Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.

Агробізнес Карпати

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