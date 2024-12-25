Валенсія заплатила 3 млн євро за тренера Вест Бромвічу

Іспанський фахівець Карлос Корберан очолив Валенсію. Сторони погодили контракт до кінця сезону 2026/27.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Кажани" заплатили за тренера англійському Вест Бромвічу 3 млн євро. 41-річний Корберан також тренував Гадерсфілд, Олімпіакос та кіпрські Доксу та Ерміс. Він замінить Рубена Бараху.

Бараха очолив Валенсію в лютому 2023 року. Під його керівництвом команда провела 78 матчів (26 перемог, 20 нічиїх, 32 поразки, різниця голів 82:95). Зараз команда посідає 19-те місце у Ла Лізі.

Варто відзначити, що Бараха віддав іспанському клубу десять років в якості гравця. Саме на Местальї він і завершив свою кар'єру.

Корберан також виступав за Валенсію на юнацькому рівні, однак за основну команду зіграти не зумів.