Потрібно було зіграти ідеально: Караваєв – про матч із Францією
Захисник збірної України Олександр Караваєв оцінив поразку від Франції (0:4) у відборі на чемпіонат світу-2026.
Про це гравець розповів у коментарі після гри.
"Коли ти пропускаєш м'яч – то розумієш, що з такою командою дуже важко відігратись, але ми намагались виходити вперед.
Потрібно було зіграти ідеально, не втрачати мʼячі, адже такі команди одразу наказують контратаками.
Ми розуміли, що Франції не потрібно давати простір і це робили в першому таймі, в другому у суперника вже зʼявились зони.
Зараз головне гарно відновитись і підготуватись на вирішальну, фінальну гру", – розповів Караваєв.
Після поразки від французів команда Сергія Реброва посідає третє місце в групі D. Попереду Франція, яка достроково виграла квартет, а також Ісландія, у якої ті ж 7 очок, проте кращі додаткові показники.
Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.