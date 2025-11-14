Потрібно було зіграти ідеально: Караваєв – про матч із Францією

Захисник збірної України Олександр Караваєв оцінив поразку від Франції (0:4) у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

"Коли ти пропускаєш м'яч – то розумієш, що з такою командою дуже важко відігратись, але ми намагались виходити вперед.

Потрібно було зіграти ідеально, не втрачати мʼячі, адже такі команди одразу наказують контратаками.

Ми розуміли, що Франції не потрібно давати простір і це робили в першому таймі, в другому у суперника вже зʼявились зони.

Зараз головне гарно відновитись і підготуватись на вирішальну, фінальну гру", – розповів Караваєв.