Бабенко: Тренування Ротаня? Не хочеться з поля йти

Капітан Полісся Руслан Бабенко зізнався, що команді дуже подобаються тренувальний процес нового наставника Руслана Ротаня.

Слова 33-річного українського хавбека наводить пресслужба житомирського клубу.

"У нас весь тренерський штаб футбольний. Вони грали на дуже високому рівні. Створили футбольну атмосферу, яку всім хочеться бачити на тренуванні. Навіть іноді не хочеться з поля іти, бо цікаво нові комбінації розігруємо. Круто! Побачимо, я ж кажу, хочеться прогресувати й вигравати", – заявив Бабенко.

Нагадаємо, Ротань очолив Полісся наприкінці травня поточного року. Бабенко виступає за житомирський клуб з літа 2024 року, коли перейшов на правах вільного агента з Дніпра-1. У минулому сезоні взяв участь у 36 матчах Полісся в усіх турнірах.