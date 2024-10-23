Потрібно діяти компактно в атаці та обороні: Буяльський – про матч із Ромою

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вважає, що киянам, щоб досягти успіху в матчі з Ромою, необхідно діяти компактно в обороні та атаці.

Цитує капітана пресслужба киян.

"Рома завжди бореться за найвищі місця в чемпіонаті Італії, а в єврокубках, напевно, вже впродовж останніх років десяти грає на дуже високому рівні. Ми сьогодні розібрали суперника, головний тренер вказав на їхні помилки, яких вони припускаються в обороні та атаці, на що потрібно нам звернути увагу. Думаю, завтра тренерський штаб нам ще підкаже, як потрібно правильно грати проти них. Тому будемо все робити, що від нас залежить", – розповів футболіст.

Також Буяльський відповів на запитання про останній матч Роми з Інтером (0:1).

"Команда добре грала проти Інтера. А до поразки, напевно, призвели індивідуальні помилки футболістів Роми. Але при цьому побачили, наскільки команда добре володіє м'ячем, тому нам потрібно діяти компактно як в обороні, так і в атаці. Будемо старатися робити це завтра", – заявив Буяльський.

Нагадаємо, матч Рома – Динамо відбудеться в четвер, 24 жовтня, початок – о 19:45 за Києвом. Наразі у Роми 1 очко у двох матчах Ліги Європи і 27 місце у турнірній таблиці. Динамо з 0 балів йде 35-м.