Баварія все ще хоче підписати капітана Баєра

Баварія не відмовилася від ідеї підписати капітана Баєра Джонатана Та.

Цю інформацію повідомив журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

У гравцеві зацікавлений директор мюнхенського клубу Макс Еберль. Вважається, що "ротен" все ще мають найкращі шанси на угоду з захисником, що недавно підтвердив його агент Піні Захаві.

Зарплата та тривалість контракту не стануть проблемами, адже сторони погодили ці умови ще минулого літа. Проте проблемою став сам Та, який ще не визначився, що йому робити.

Читайте також : Центрбек Баварії залишить команду у статусі вільного агента

За інформацією джерела, 28-річний німець має кілька варіантів, одним з який може стати Реал, бо "бланкос" надовго втратили Едера Мілітао через травму.

У нинішньому сезоні Джонатан Та зіграв у 17 матчах Баєра в усіх турнірах, записавши на свй рахунок один гол та дві жовті картки.

Нагадаємо, що наступного літа Та стане вільним агентом, оскільки завершиться його контракт з Баєром.