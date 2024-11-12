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Центрбек Баварії залишить команду у статусі вільного агента

Олексій Погорелов — 12 листопада 2024, 12:20
Центрбек Баварії залишить команду у статусі вільного агента
Ерік Даєр
Флоріан Плеттенберг, Sky Sports

Кар'єра Еріка Даєра у Баварії підходить до свого завершення.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг, все йде до того, що 30-річний захисник залишить мюнхенський клуб наступного літа, коли спливе термін дії його контракту, який навряд чи буде продовжений.

Але ситуація ще може змінитися. Все залежатиме від того, чи зможуть "ротен" підписати одного-двох центрбеків на наступний сезон.

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За інформацією джерела, капітан Баєра Джонатан Та досі залишається предметом інтересу Баварії.

В минулому сезоні за Томаса Тухеля Ерік Даєр мав постійну ігрову практику. Але цього сезону він взяв участь лише у шести матчах у всіх турнірах, відігравши у сумі 141 хвилину.

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