Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона залишилась без капітана: Роберто покинув команду

Микола Дендак — 11 серпня, 23:10
Барселона залишилась без капітана: Роберто покинув команду

32-річний півзахисник каталонської Барселони Сержі Роберто покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сержі був капітаном команди. У сезоні-2023/24 він зіграв 24 поєдинки за свою команду, забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Роберто є вихованцем Барселони, і всю свою кар'єру провів у цьому клубі. На його рахунку 479 матчів, у яких він відзначився 26 голами та 46 асистами.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на капітанську пов'язку є німецький голкіпер Марк-Андре тер Стеген.

Зазначимо, що нещодавно Барселона звільнила Хаві з посади головного тренера. Його місце посів німець Ганс-Дітер Флік.

Барселона Серджі Роберто

Серджі Роберто

Джерело повідомило, хто стане наступним капітаном Барселони
Гравець Барселони залишив команду після 18 років у клубі
У Барселони проблеми: клуб не може зареєструвати 9 футболістів
Барселона хоче продовжити угоду з капітаном
Жирона хоче підписати капітана Барселони

Останні новини