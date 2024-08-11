Барселона залишилась без капітана: Роберто покинув команду
32-річний півзахисник каталонської Барселони Сержі Роберто покинув команду.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сержі був капітаном команди. У сезоні-2023/24 він зіграв 24 поєдинки за свою команду, забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.
Роберто є вихованцем Барселони, і всю свою кар'єру провів у цьому клубі. На його рахунку 479 матчів, у яких він відзначився 26 голами та 46 асистами.
Раніше повідомлялося, що головним претендентом на капітанську пов'язку є німецький голкіпер Марк-Андре тер Стеген.
Зазначимо, що нещодавно Барселона звільнила Хаві з посади головного тренера. Його місце посів німець Ганс-Дітер Флік.