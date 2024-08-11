Барселона залишилась без капітана: Роберто покинув команду

32-річний півзахисник каталонської Барселони Сержі Роберто покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сержі був капітаном команди. У сезоні-2023/24 він зіграв 24 поєдинки за свою команду, забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

A legend forever.

Visca Sergi Roberto, per sempre. pic.twitter.com/RKzBbaZmgY — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2024

Роберто є вихованцем Барселони, і всю свою кар'єру провів у цьому клубі. На його рахунку 479 матчів, у яких він відзначився 26 голами та 46 асистами.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на капітанську пов'язку є німецький голкіпер Марк-Андре тер Стеген.

Зазначимо, що нещодавно Барселона звільнила Хаві з посади головного тренера. Його місце посів німець Ганс-Дітер Флік.