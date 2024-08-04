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Флік відмовився від трансферу Канте

Юрій Стригун — 4 серпня, 14:32
Флік відмовився від трансферу Канте

Опорний півзахисник "Аль-Іттіхада" 33-річний француз Н'Голо Канте не перейде до "Барселони". Його трансфер не схвалив головний тренер клубу німець Ганс-Дітер Флік.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Флік заблокував перехід французького футболіста до табору каталонців, незважаючи на бажання підписати його з боку спортивного блоку клубу, очолюваного Деку. Головний тренер хоче зробити ставку на молодих виконавців.

Минулого сезону Н'Голо Канте зіграв у 44 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами та шістьма результативними передачами. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року. За інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €9 млн.

Збірна Франції на Євро-2024 дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім переможцям збірній Іспанії – 1:2.

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