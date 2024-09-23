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Чемпіон Бундесліги підписав контракт з колишнім капітаном Зорі

Олексій Мурзак — 23 вересня, 17:56
Чемпіон Бундесліги підписав контракт з колишнім капітаном Зорі
Микита Каменюка
ФК Зоря

Чемпіон Німеччини леверкузенський Баєр підписав контракт з колишнім капітаном та тренером луганської Зорі Микитою Каменюкою.

Про це повідомив UA-Football.

За інформацією джерела, угода розрахована на 2 сезони.

В академії Баєра Микита Каменюка буде працювати помічником старшого тренера команд U-14 та U-15.

Микита Каменюка разом з родиною мешкає в Німеччині приблизно 2 роки. За цей час спеціаліст встиг попрацювати тренером в аматорських командах Німеччини.

У 4 турі Бундесліги Баєр знову продемонстрував свою магію, вирвавши перемогу у Вольфсбурга на 90+3 хвилині.

Каменюка Баєр Леверкузен

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