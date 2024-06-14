Ворскла робить революційний крок: дубль тренуватиме жінка
Колишня гравчиня збірної України Ія Андрущак буде тренувати новостворену Ворсклу-2, яка наступного сезону виступатиме у Другій лізі.
Про це повідомив віцепрезидент "біло-зелених" Олег Лисак у коментарі для "Українського футболу".
Відтак Андрущак стане першою тренеркою чоловічої професійної команди в історії українського футболу.
Нагадаємо, що з листопада 2023 року Ія працювала з юнацькою командою Ворскли. Полтавці посіли 9 місце в чемпіонаті України U-19.
Ворскла-2 буде сформована з молодих футболістів, які раніше грали в юнацькій команді під керівництвом Андрущак.